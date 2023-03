++ Fisco: Leo, Iva zero è ipotesi, previsto da Ue ++

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'ipotesi dell'Iva azzerata per alcuni beni di prima necessità "è una delle ipotesi perché la normativa europea prevede anche l'aliquota zero, ma si deve lavorare". Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo a margine della presentazione dei risultati dell'Agenzia delle Entrate alla Camera. La riforma del fisco, ha confermato, dovrebbe essere portata la prossima settimana in cdm: "Penso di sì", ha detto Leo. (ANSA).