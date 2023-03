Urso, ad aprile disegno di legge per tutelare made in Italy

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Ci stiamo confrontando con molti di voi, con le vostre associazioni, affinché nel mese di aprile ci possa essere un disegno di legge organico sul made in Italy, per meglio valorizzarlo, tutelarlo dalla contraffazione, che voi scontate più di altri, dalla concorrenza sleale, in altri settori anche dall'Italian sounding". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando all' 'Italian Design Day'.

Il disegno di legge, aggiunge, serve "per rafforzare quel sistema produttivo italiano che oggi manifesta proprio in questa nuova deglobalizzazione i suoi punti di eccellenza e di forza, che ci vengono riconosciuti sempre di più anche dei nostri partner europei, stupiti perché le nostre imprese sono il sistema più resiliente, più capace di resistere e di reagire a questa crisi globale, come dimostrano i dati sulla produzione italiani e anche sull'occupazione che è cresciuta in questi ultimi mesi a livelli che mai prima aveva raggiunto, queste grazie anche a voi alle vostre imprese". (ANSA).