Sace: con Bper per l'internazionalizzazione delle Pmi

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Al via il protocollo d'intesa tra il Gruppo Sace e il Gruppo Bper Banca che ha l'obiettivo di affiancare le imprese italiane, in particolare Pmi, durante l'intero processo di internazionalizzazione, mettendo a fattor comune prodotti e competenze. La collaborazione vedrà il coinvolgimento di Sace Srv, società del gruppo dedicata ai servizi informativi, monitoraggio e recupero crediti, e Sace Bt, specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione.

Sace - informa una nota - metterà a disposizione "servizi di consulenza qualificata e dedicata, grazie ad una rete fisica di uffici sul territorio e allo sviluppo di un vero e proprio nuovo ecosistema digitale. Una open platform su misura delle reali esigenze delle imprese e partecipata da tutti gli attori del Sistema Paese che consentirà l'accesso non solo a prodotti e servizi, ma anche a tutti gli strumenti di Business Promotion offerti dal gruppo: dallo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching all'accompagnamento e formazione".

La collaborazione strategica con il Gruppo Bper vedrà anche la realizzazione di iniziative di Business Matching, in cui le imprese avranno l'opportunità di entrare in contatto con buyer esteri selezionati da Sace per ampliare l'orizzonte di opportunità commerciali. Sace e Bper, inoltre, coinvolgeranno le imprese in attività formative per consolidare la conoscenza delle proposte assicurative del gruppo Sace, rafforzarne le competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile e gestione del rischio aziendale e implementare insieme strategie di internazionalizzazione. (ANSA).