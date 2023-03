Pensioni:Avs,governo apre a ipotesi portalettere lavoro usurante

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Rispondendo ad una interpellanza in commissione Lavoro del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Franco Mari, il sottosegretario Durigon ha detto che è sul tavolo del governo l'ipotesi di inserire la professione di portalettere tra quelle usuranti". Lo si legge in una nota.

"Franco Mari prende atto positivamente di questa novità, sostenendo che "sarebbe doveroso riconoscere la qualità usurante di questo lavoro che si svolge tutto all'aperto, in mezzo al traffico urbano, e comporta diverse patologie come artrosi, ernie, bronchite, polmoniti e purtroppo molte altre. Mi auguro vivamente che si procede lungo la strada accennata da Durigon e che il suo intervento non sia stato improvvisato", si legge ancora nella nota. (ANSA).