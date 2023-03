Pensioni: Tridico, giovani rischiano averla a oltre 70 anni

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La possibilità per i giovani di oggi di prendere la pensione, "è condizionata al fatto che i giovani abbiano carriere lavorative costanti con salari adeguati. Se i salari di oggi venissero incrementati a 9 euro in termini di unità oraria, avremmo una pensione oggi più alta del 10%". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a SkyTg24 Economia. "Se i giovani avranno delle retribuzioni più alte, adeguate e carriere più stabili avranno certamente la pensione.

Ma stanti così le cose - ha puntualizzato - molti giovani avranno pensioni molto basse e rischiano di superare i 70 anni per averla". (ANSA).