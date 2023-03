Istat: sostegno pubblico ha mitigato effetti crisi pandemia

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Durante la crisi pandemica la mediana del reddito da lavoro lordo, ovvero il punto che divide il numero delle persone in due parti uguali, una al di sotto e una al di sopra di questo reddito, è diminuita del 10% tra il 2019 e 2020, con cadute maggiori nei due quinti di reddito equivalente più bassi. Con l'intervento pubblico la mediana del reddito disponibile si è ridotta invece solo del 3% ed è aumentata del 5% nel primo quinto di reddito equivalente, come effetto della maggiore incidenza delle misure di sostegno presso le fasce economicamente più svantaggiate. E' quanto emerge dallo studio dell'Istat: "Mercato del lavoro, redditi e misure di sostegno: un'analisi integrata".

Le misure esistenti e quelle introdotte nel corso del 2020 - sottolinea l'Istituto - hanno attenuato significativamente l'impatto della crisi economica. Nel complesso circa 11,5 milioni di famiglie (poco meno della metà del totale) hanno ottenuto almeno un trasferimento nel 2020 mentre nel 2021 sono state sostenute 6,9 milioni di famiglie (il 26,8% del totale).

Tra le famiglie beneficiarie il 69,7% ha percepito esclusivamente sussidi legati all'attività lavorativa (indennità per lavoratori autonomi e atipici, cig, Naspi e bonus baby-sitting), il 23,8% unicamente sussidi di contrasto alla povertà (Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC), Reddito di emergenza (REM)) e il 6,5% entrambe le tipologie. (ANSA).