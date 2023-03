Francia:pensioni; governo condanna violenze e tagli corrente

(ANSA) - PARIGI, 08 MAR - Il governo francese condanna le isolate "violenze" che hanno segnato alcune manifestazioni di ieri contro la riforma delle pensioni e i "tagli volontari" di corrente elettrica: è quanto affermato dal portavoce del governo, Olivier Véran. "Capiamo il messaggio dei manifestanti, rispettiamo i disaccordi espressi attraverso le piazze e con gli scioperi. Al contrario, condanniamo le violenze che hanno tavolta segnato alcune manifestazioni come condanniamo i tagli volontari di corrente" elettrica, ha dichiarato il fedelissimo di Emmanuel Macron, all'indomani della sesta giornata nazionale di scioperi e proteste contro il progetto di riforma che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. Véran ha anche condannato "i discorsi che invitano a mettere la nostra economia in ginocchio perché sono discorsi irresponsabili". I sindacati hanno parlato ieri di "mobilitazione storica, la più importante in Francia negli ultimi 40 anni", e di 2,5 milioni di partecipanti (addirittura 3,5 secondo la CGT), di cui 700.000 soltanto a Parigi. La differenza è sempre più netta e inconciliabile con i dati del ministero dell'Interno, che ha riferito di 81.000 manifestanti nella capitale e poco meno di 1,3 milioni in tutto il Paese. Nel caso degli organizzatori, si tratterebbe di un record, in quello del ministero di un calo rispetto alle ultime giornate di mobilitazione. (ANSA).