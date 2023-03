Francia: pensioni; governo-sindacati, primo contatto

(ANSA) - PARIGI, 08 MAR - "La porta del governo è più che aperta" ai sindacati: lo ha assicurato stamattina il portavoce del governo francese, Olivier Véran, in risposta alla richiesta dei sindacati di essere ricevuti "urgentemente" da Emmanuel Macron.

"La porta del governo è più che aperta se i sindacati, che effettivamente non l'hanno oltrepassata da alcune settimane, decidono di ritrovare la strada...Noi siamo per il dialogo" ha detto ai microfoni di RTL Véran, dopo il "martedì nero" di ieri con le grandi manifestazioni in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni.

Ieri sera, i sindacati riuniti hanno chiesto "urgentemente" al presidente della Repubblica un incontro, mettendolo in guardia contro una situazione che rischia di diventare esplosiva. L'Eliseo non ha risposto direttamente alla richiesta, sottolineando soltanto che "la porta del governo è sempre rimasta aperta". Per ora "è la premier e il governo che stanno guidando il progetto di legge nel suo cammino parlamentare", ha aggiunto stamattina Véran, sottolienando che il presidente della Repubblica "rispetta le istituzioni": "ricevere i partner sociali fa parte del nostro ruolo - ha sottolineato il portavoce - e siamo desiderosi di farlo perché vogliamo continuare a poter discutere, lavorare, anche al di là delle pensioni, essere capaci di lavorare su testi importanti".

Il capo dello stato aveva ricevuto a pranzo, nel mese di giugno dopo la sua rielezione, i rappresentanti dei principali sindacati. Assente Philippe Martinez, segretario della CGT, che aveva declinato l'invito. (ANSA).