Fisco: incontro commercialisti-notai con Leo su norme sport

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il Consiglio nazionale dei commercialisti e quello nazionale del Notariato hanno incontrato oggi a Roma il viceministro dell'Economia Maurizio Leo per esaminare le problematiche concernenti la fiscalità degli Enti del Terzo settore e degli Enti sportivi. Lo si legge in una nota, che evidenzia come la proposta avanzata dalle due categorie professionali è quella di "fornire un'analisi interpretativa di alcune significative problematiche, ad oggi irrisolte, antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina che, in ragione delle interlocuzioni già avviate dal Governo con la Commissione europea, avverrebbe, nel caso in cui la Commissione rilasciasse la propria autorizzazione nel corso di questa annualità, a partire dal periodo d'imposta 2024". All'incontro erano presenti il vicepresidente e il consigliere nazionale dei commercialisti Michele de Tavonatti e David Moro e il consigliere nazionale del notariato Diego Barone. Per giungere ad un 'corpus' di norme più definito, il ministero dell'Economia, col supporto dell'Agenzia delle Entrate, ha fatto intendere di voler "creare un tavolo tecnico di lavoro sulla riforma fiscale degli Enti del Terzo settore e dilettantistici insieme a commercialisti e notai che si soffermerà sulla definizione di norme interpretative ed eventualmente di proposte emendative", termina la nota. (ANSA).