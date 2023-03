Ex Ilva: venerdì incontro al ministero Lavoro su rinnovo Cig

(ANSA) - TARANTO, 08 MAR - Il ministero del Lavoro ha convocato un incontro per venerdì 10 marzo, alle ore 12, per avviare l'esame della richiesta di rinnovo della cassa integrazione straordinaria (che è in scadenza il 27 marzo) presentata a fine febbraio da Acciaierie d'Italia per tremila dipendenti in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto.

Al ministero sono state convocate anche le Regioni Puglia, Piemonte, Liguria e Lombardia, dove hanno sedi impianti dell'ex Ilva. La richiesta di cassa è per la durata di un anno, ma per lo stabilimento di Taranto per il momento la scadenza è fissata per il 19 giugno 2023. In seguito l'azienda avvierà comunque la procedura per la concessione della Cassa integrazione straordinaria in deroga, prolungando il periodo degli ammortizzatori sociali come per gli altri siti. (ANSA).