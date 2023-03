De Benedetti, la Confindustria oggi non serve a nulla

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La Confindustria oggi "non serve nulla". Così Carlo De Benedetti intervistato da Ferruccio de Bortoli a Milano risponde alla domande se la Confindustria ha un peso nel paese o è il sindacato delle imprese. "Confindustria ha svolto un suo ruolo fondamentalmente politico negli anni del dopoguerra e forse fino agli anni Settanta. Negli ultimi anni è diventato soprattutto un trampolino per il presidente per andare a fare il presidente di un'azienda di Stato. Ad esempio ho letto che Bonomi sarebbe in pista per diventare, come ha fatto la Marcegaglia, il presidente dell'Eni", dice De Benedetti, in occasione della presentazione del suo libro "Radicalità. Il cambiamento che serve all'Italia" (edito da Solferino). Tra gli imprenditori italiani che ammira di più, l'ingegnere cita Leonardo Del Vecchio, mentre, "dal punto di vista tecnico, Bombassei, perché ha creato un'azienda (Brembo, ndr) leader mondiale di tecnologia". Quanto al sentimento che nutre oggi per Berlusconi, De Benedetti risponde: "quando sono di buon umore mi fa tenerezza, e quando sono di cattivo umore pena". Passando poi al giudizio sul governo Meloni, "ho l'impressione che questo sia il governo di Descalzi, il governo dell'Eni". (ANSA).