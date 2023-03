Commercio: Confesercenti, partenza positiva, aiutano i saldi

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Il 2023 parte in ripresa, anche se l'inflazione continua a pesare". Lo afferma Confesercenti commentando i dati diffusi dall'Istat sulle vendite a gennaio.

Le vendite al dettaglio sono aumentate rispetto a dicembre in valore (+1,7%) e in volume (+1,2%), un dato questo che secondo i commercianti è legato anche ai saldi invernali.

Confesercenti sottolinea la preoccupazione per il taglio degli aiuti. "Dovrebbe essere parzialmente mitigato dal calo dei costi dell'energia e del gas, sottolinea l'Associazione, ma i fattori di incertezza non si esauriscono qui. Continua a pesare, infatti, anche l'inflazione: nonostante il lieve miglioramento rispetto al mese precedente, nel confronto con lo scorso anno continua a registrarsi una riduzione dei volumi, seppure inferiore a quella di dicembre".

Confesercenti sottolinea le difficoltà nelle quali si trovano le imprese operanti su piccole superfici e i rischi per i consumi delle famiglie che potrebbero arrivare dall'aumento dei tassi di interesse "che potrebbero drenare 9 miliardi di euro in tre anni".

"Bisognerà valutare - conclude la nota - misure per evitare che queste variabili possano incidere sulla ripresa dei consumi, già pesantemente frenata, nel 2022, dalla corsa dei prezzi. In particolare, potrebbe essere opportuno prevedere un taglio più graduale degli sconti sulle bollette, per non annullare in un colpo solo il beneficio della riduzione dei prezzi di gas ed energia registrata in questi ultimi mesi".

