Alleanza Coop, pdl Carloni anche per giovani filiera ittica

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Estendere la proposta di legge Carloni anche al settore ittico per garantire un futuro al comparto, creare nuove opportunità di lavoro e tutelare le produzioni nazionali di fronte ad un import sempre più incalzante. Lo chiede l'Alleanza delle Cooperative pesca e acquacoltura, in merito al provvedimento del presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni, che punta a sostenere gli under 40 nell'intraprendere l'attività agricola.

Dal comandante al mozzo, fa notare l'Alleanza, sono tante le figure professionali che le imprese ittiche faticano a trovare; mancano anche giovani imprenditori disposti ad investire nella filiera ittica, tutto per colpa di un ricambio generazionale difficile da attuare.

Nell'ultimo decennio il settore, ricorda l'Alleanza, ha visto fuoriuscire il 16% dei lavoratori, passando da circa 30 mila imbarcati ai poco meno di 24 mila, di cui circa 19 mila a tempo pieno, in calo del 16%. A partire dalla formazione scolastica, per la cooperazione è importante favorire il coinvolgimento dei giovani nella pesca e nell'acquacoltura facendo leva sull'enorme potenzialità dell'economia blu.

L'Italia, con il 13,5%, si colloca al terzo posto per valore aggiunto tra i Paesi europe e la filiera ittica con le sue 33.601 imprese rappresenta il 15% dell'economia del mare. I giovani occupati sono 3.253 e rappresentano il 9,7% delle filiere. (ANSA).