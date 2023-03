8 marzo: Confindustria Catania, 24% delle aziende in 'rosa'

(ANSA) - CATANIA, 08 MAR - Più di 20 mila aziende registrate nel 2022 su un totale di 103 mila presenti in Sicilia. Le imprese in rosa della provincia etnea, che rappresentano il 24% delle aziende catanesi, crescono e si ritagliano uno spazio sempre più significativo nel panorama imprenditoriale etneo.

Turismo, ristorazione e servizi i tradizionali settori di operatività, ma risulta in crescita l'attenzione verso la creazione di start up innovative. E' quanto emerge dal focus realizzato dal centro studi di Confindustria Catania su imprenditoria e lavoro femminile nella provincia etnea, elaborato sulla base di dati Istat e Infocamere.

"Una crescita lenta ma progressiva - spiega Monica Luca, presidente del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania - in un periodo difficile come quello post pandemico, che fa ben sperare per il futuro nel quale si prevede un'affermazione sempre più rilevante della creatività e della capacità imprenditoriale femminile. Emergono segnali di resilienza più marcati, fondati su una maggiore reattività delle donne alle fasi di crisi: i piani di azione messi in campo, in generale, riguardano il miglioramento della qualità del personale, attraverso la formazione, e l'adeguamento dell'organizzazione interna".

La nota dell'associazione rileva ancora come siano circa 77 mila in tutta l'isola le donne che guidano un'impresa o rivestono ruoli di comando nelle grandi realtà produttive. Rimangono in territorio negativo, invece, i dati riguardanti le lavoratrici: il tasso di disoccupazione nella provincia etnea è del 46%, mentre il tasso di occupazione si attesta intorno al 29%. Sul fronte dei rapporti di lavoro il 48% dei contratti atipici riguarda le donne per le quali rimane ancora difficile accedere ad un contratto a tempo indeterminato. (ANSA).