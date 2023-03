8 marzo: Confcommercio, nei servizi +19% occupate in 2 anni

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - In Italia su 23.286.000 occupati, indipendenti e dipendenti il 42% è donna, ma è il terziario di mercato che traina l'aumento dell'occupazione femminile dopo la pandemia. Le elaborazioni dell'Ufficio Studi Confcommercio su dati Inps indicano che nel biennio giugno 2020-giugno 2022 l'incremento dell'occupazione dipendente femminile, è stato di oltre il 19% nei servizi, risultando non solo superiore alla componente maschile del terziario (+17,4%) ma ben al di sopra della crescita occupazionale femminile dell'intera economia (+15,7%).

In termini assoluti, dei nuovi posti di lavoro dipendente regolare creati nel medesimo periodo nel terziario di mercato, pari a quasi 1,4 milioni, ben 733mila sono dovuti a donne, con una percentuale di nuove occupate pari al 53% del complesso dei nuovi lavoratori.

"Il terziario di mercato non è solo il settore di elezione delle imprese femminili, che rispetto alle imprese gestite da uomini presentano una maggiore concentrazione nel settore dei servizi, il 66,9% contro il 55,7%, ma è anche il settore che traina la crescita dell'occupazione dipendente femminile", afferma la presidente nazionale del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Anna Lapini. "Le donne - aggiunge - sono particolarmente importanti per il terziario di mercato, il terziario di mercato è importante per le donne. Terziario Donna Confcommercio sostiene non solo l'imprenditoria femminile ma anche l'incremento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile dipendente con progetti concreti, come la certificazione di parità di genere". (ANSA).