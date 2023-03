Unicredit: 10mila euro a startup e pmi innovative territorio

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Diecimila euro per le cinque startup vincitrici e l'accesso, per quelle selezionate, a una piattaforma che prevede la partecipazione ad attività di business e investment matching, Corporate Partneship con grandi aziende, training manageriale avanzato, mentorship personalizzata.

Lo prevede la decima edizione di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business e innovazione del gruppo bancario dedicata a startup e PMI italiane "Tech" ad alto potenziale presentata oggi a Roma secondo cui è prevista anche l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita e la possibilità di collaborazioni e partnership con il gruppo bancario. .

Sono oltre 7mila i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti 9 edizioni, di cui il 13% circa provenienti dalla Region Centro (Lazio, Sardegna, Molise e Abruzzo, e 500 le startup accompagnate verso percorsi di crescita.

"Le startup innovative operano oggi in Italia in un contesto in espansione e mai così dinamico con oltre 2 miliardi di euro di investimenti raccolti nel 2022 da queste realtà nel nostro paese. UniCredit è stata in prima linea in questa crescita e nel tempo ha saputo dare un supporto sempre attuale e al passo coi tempi, afferma la Head of ESG & Start Lab Italy di UniCredit, Francesca Perrone.

Cinque i settori di riferimento della call 2023: Clean Tech (efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities), Innovative Made in Italy (agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0), Digital (mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale), Life Science (biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive) e Impact Innovation (progetti con soluzioni ad impatto positivo in termini di sostenibilità). La call 2023 è aperta fino al 18 aprile. (ANSA).