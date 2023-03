Ucraina: da Confindustria A.Adriatico sostegno a popolazione

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAR - Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, interverrà domani all'evento di beneficenza 'We Are Saving Lives', organizzato al Mudec di Milano dal gruppo Metinvest (proprietario di Azovstal), dove imprenditori italiani e internazionali discuteranno dell'importanza di sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Ad oggi, l'iniziativa ha fornito generi alimentari e prodotti per l'igiene a più di 400 mila ucraini.

Dall'inizio del conflitto - ricorda una nota - Confindustria Alto Adriatico si è subito attivata con una serie di azioni di solidarietà al popolo ucraino: promuovendo iniziative per ospitare i profughi e sottoscrivendo un accordo con i sindacati per favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; per agevolarli, inoltre, sono stati organizzati corsi rapidi di italiano ma anche di formazione e sicurezza. (ANSA).