Startup:Camera Commercio,a Roma +7,8% rispetto a inizio 2022

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "A Roma operano 1.700 start up innovative, +7,8% rispetto a inizio 2022, ed è un dato molto importante che ci pone al secondo posto della classifica nazionale e sono convinto che una delle vie maestre per il rilancio della nostra economia passi proprio attraverso l'economia innovativa". Lo afferma il presidente Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, intervenendo alla presentazione a Roma della decima edizione di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business e innovazione del Gruppo bancario dedicata a startup e PMI italiane "Tech" ad alto potenziale. "I numeri - aggiunge - ci dicono che queste imprese registrano un tasso di crescita costantemente superiore alla media nazionale, ma è altrettanto vero che il nostro Paese deve scommettere di più sui giovani, sul capitale di rischio, su queste realtà produttive. Bisogna dunque aumentare gli sforzi, soprattutto in termini di investimenti e agevolazioni mirate.

L'iniziativa di Unicredit va nella giusta direzione aiutando queste start up a crescere, creare occasioni di business e imporsi sul mercato: per questo non abbiamo esitato a sostenerla". (ANSA).