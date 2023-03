Mencaroni confermato presidente di Confcommercio Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Giorgio Mencaroni è stato confermato, per acclamazione, alla presidenza di Confcommercio Umbria. La decisione è scaturita dall'assemblea elettiva dell'associazione che si è tenuta alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia.

Un appuntamento che si è tenuto al termine del convegno sul tema "Imprese Futuro Umbria: la forza delle imprese per costruire il futuro. Le proposte di Confcommercio per la crescita dell'Umbria", con il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli e la presidente della Regione Donatella Tesei. (ANSA).