Lollobrigida, 'Made in Italy' non sarà marchio vincolante

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - "Un disciplinare che non sarà vincolante, ma che darà la possibilità ai ristoratori che lo vorranno di esporre un marchio del governo italiano". Così, il ministro Francesco Lollobrigida ha presentato l'idea del disciplinare per i ristoranti all'estero "Made in Italy", nell'ambito dell'incontro "Immaginare il futuro e potere", organizzato dall'associazione italiana Ambasciatori del Gusto (Adg) a Cavalese, in Trentino.

Il regolamento, ha detto Lollobrigida, verrà costruito assieme "a chi conosce il settore e a giornalisti di settore".

Non si tratta, ha aggiunto, "di una grandissima novità: era un percorso già iniziato da Teresa Bellanova qualche tempo fa, che non si è potuto portare a compimento fino in fondo. Vogliamo che sia una certificazione di natura pubblica, perché questo offre delle garanzie".

All'incontro è intervenuta con un videomessaggio anche la ministra del turismo, Daniela Santanché. "Se molti turisti arrivano in Italia - ha detto la ministra - tutto questo lo dobbiamo a voi, che avete saputo costruire con resilienza e che venite dai tre anni difficili della pandemia". (ANSA).