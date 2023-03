Governo: Mangialavori, accelerare su fisco, lavoro, Pnrr

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "A livello internazionale la congiuntura economica è pessima, ma l'Italia ha reagito. La maggioranza di governo sta lavorando bene, ora è il momento di accelerare". Così in una nota Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera.

"Purtroppo l'inflazione che colpisce soprattutto beni alimentari ed energetici, insieme a tassi di interesse in rialzo e guerra in Ucraina generano incertezza e difficoltà nella vita degli italiani. Gli ultimi dati Istat evidenziano infatti un calo congiunturale dell'1,1% dei consumi finali nell'ultimo trimestre del 2022. Tuttavia - prosegue - ancora una volta il nostro Paese dimostra di possedere grandi energie, tanto che gli investimenti fissi lordi sono invece in crescita del 2%. Tenendo i conti pubblici in equilibrio e contemporaneamente sostenendo imprese e lavoratori, la maggioranza di governo è partita con il passo giusto alimentando il clima di fiducia tra i cittadini.

Ora bisogna proseguire perché ci sono diversi dossier cruciali, dal fisco al lavoro, dalla bolla del Superbonus ereditata dai governi precedenti fino all'approvvigionamento energetico, senza dimenticare l'attuazione del Pnrr. Per adesso la maxi recessione è stata allontanata, ma bisogna continuare a sostenere la ripresa". (ANSA).