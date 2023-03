Francia:pensioni, sindacati puntano ad oltre 2 mln in piazza

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - Nel giorno di una nuova mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, i responsabili dei principali sindacati di Francia attendono "oltre 2 milioni" di manifestanti in piazza.

Quella di oggi, è la sesta giornata di scioperi e manifestazioni contro l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Per le parti sociali, ora si entra "in una nuova fase" della protesta dopo i cortei che hanno scandito l'attualità d'Oltralpe dal 19 gennaio. "Penso che oggi avremo oltre 2 milioni di persone in piazza", dice a radio RTL il segretario di Force Ouvrière (FO), Frédéric Souillot, aggiungendo che "in molti luoghi la Francia si è fermata". Per il capo di CFDT, Laurent Berger, "non bisogna rassegnarsi, fare indietreggiare il governo sui 64 anni è possibile", ha detto all'emittente LCI, auspicando di superare il record del 31 gennaio (con 2,5 milioni di persone in piazza secondo i sindacati). La CGT prevede oggi 265 manifestazioni in tutto il Paese. Fonti di polizia attendono tra 1,1 e 1,4 milioni di manifestanti, di cui 60-90.000 a Parigi.

Nella capitale, il corteo partirà alle 14 da Sévres-Babylone in direzione Place d'Italie. Il sindacato Solidaires auspica uno "tsunami sociale" che spinga Macron a fare retromarcia. Dai sondaggi, i francesi risultano in maggioranza opposti all'innalzamento dell'età pensionabile, anche se in molto sostengono che alla fine Macron riuscirà a spuntarla.Seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento del Covid, la riforma previdenziale è stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato (2017-2022).

Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato all'Eliseo, ad aprile, lui si è impegnato a farla varare rapidamente, probabilmente entro fine estate. Ma tra l'opposizione nelle piazze e in parlamento la strada è tutta in salita. (ANSA).