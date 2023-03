Francia: pensioni, verso nuovi scioperi e proteste sabato 11/3

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - Dopo la sesta giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni attualmente in corso a Parigi e in tutta la Francia, i sindacati si apprestano ad indire una nuova giornata di scioperi e proteste per sabato prossimo 11 marzo: è quanto riferiscono fonti sindacali citate da Le Figaro. L'annuncio ufficiale, precisa il giornale nella sua versione on-line, dovrebbe arrivare questa sera, dopo una nuova riunione dei sindacati prevista al termine del corteo di Parigi. (ANSA).