Francia: pensioni, qualche tensione al corteo di Parigi (2)

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - Secondo quanto riferito su Twitter da un giornalista de quotidiano Le Figaro,Wladimir Garcin-Berson, la polizia è dovuta ricorrere ai gas lacrimogeni per disperdere diverse decine di individui vestiti di nero che poco prima avevano raccolto oggetti da scagliare, in particolare, all'angolo tra Port Royal e rue de la Santé, non lontano dal punto d'arrivo del corteo previsto in Place d'Italie. Lungo il percorso sono stati spaccati alcuni elementi del mobilio urbano, in particolare, delle bacheche per le affissioni pubblicitarie. (ANSA).