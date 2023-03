Francia: pensioni; media, black out mirato a città ministro

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - Secondo informazioni della radio RMC, lavoratori della CGT nel settore dell'elettricità che protestano contro la riforma delle pensioni hanno preso di mira deliberatamente oggi la città di Annonay, feudo elettorale del ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, con gravi e prolungati black out dell'elettricità in diversi quartieri.

L'ente elettrico Enedis conferma i black out sulla città e "condanna in modo fermo ogni azione illegale sulla rete pubblica di distribuzione dell'elettricità, che non riflette in nessun caso i valori del servizio pubblico". (ANSA).