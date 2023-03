Fisco:Marattin,non chiediamo diritti d'autore ma no a populismi

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "I diritti d'autore non glieli chiediamo, stiano tranquilli. Ma in cambio facciano davvero queste cose, senza aggiungere populismi fiscali o scelte sbagliate. E noi non mancheremo di agire nell'interesse esclusivo di una nazione che da 50 anni non riforma il proprio sistema fiscale". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, capogruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe, commentando la proposta di riforma fiscale del governo con tre aliquote Irpef e l'abbattimento dell'Ires. (ANSA).