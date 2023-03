Fisco: Uil, grave mancato confronto con sindacato

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La Uil trova molto grave che il governo non abbia sul tema della delega fiscale nessuna interlocuzione con il sindacato. Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. "Vogliamo ricordare - sottolinea in una nota - che i lavoratori dipendenti e i pensionati contribuiscono per oltre il 95% al gettito Irpef e quindi hanno diritto a qualche parola. La delega fiscale deve partire da una svolta epocale alla lotta all'evasione e da un taglio rilevante delle tasse ai redditi da lavoro e da pensioni.

Anche su questo tema la Uil continuerà la mobilitazione in corso in tutto il Paese per far valere le ragioni dei lavoratori e dei pensionati". (ANSA).