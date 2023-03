Fisco: Gusmeroli (Lega), puntare su formazione fa crescere Paese

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Le competenze in materia fiscale e tributaria sono fondamentali: per affrontare le sfide globali è necessario poter contare su persone preparate e qualificate".

Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile Unità Fisco del dipartimento Economia della Lega, partecipando come invitato alla conferenza stampa di presentazione della nuova offerta formativa di Università Mercatorum, con la Convenzione siglata fra Confassociazioni University e Unione Tributaristi Italiani, che si è tenuta alla Camera.

"Complimenti all'Associazione e all'Università telematica che arriva quando in Parlamento ci apprestiamo a varare la riforma fiscale, che per la prima volta da 50 anni vuole cambiare il paradigma fra contribuente e fisco, muovendosi nell'ottica della semplificazione. La Banca Mondiale attesta come l'Italia sia uno dei Paesi più complicati al mondo e questo pesa su famiglie e imprese come una patrimoniale. Semplificare aiuta a far emergere il sommerso, come avvenuto per la mini-flat tax e per la cedolare secca sugli affitti. Con il centrodestra, maggioranza in Parlamento e al Governo, abbiamo l'opportunità di un cambio di passo, molto targato Lega. Nessun aumento delle tasse sulla casa, nessuna riforma del catasto, semplificazioni e riduzione della pressione fiscale - conclude Gusmeroli - specie in questo momento di forte inflazione e aumento dei prezzi e dei costi dell'energia". (ANSA).