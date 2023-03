Fisco: Guerra (Pd), verso meno progressività per i ricchi

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Ipotesi ancora confuse ma segno redistribuivo chiarissimo. Meno scaglioni Irpef e cioè meno progressività per le classi di reddito più ricche, finanziata con meno detrazioni di cui già in parte non godono. Ai più poveri un Reddito di cittadinanza povero, tagliato di più di un terzo". Lo scrive su Twitter la deputata del gruppo Pd- Idp, Maria Cecilia Guerra, commentando le intenzioni del governo in materia di fisco e lavoro. (ANSA).