FIsco: Damiani, riduzione a tre scaglioni Irpef è il primo

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Con l'attuazione della delega fiscale il governo intende ridurre a tre gli attuali quattro scaglioni Irpef. Ottima notizia per le famiglie, visto che questa riforma consentirà un risparmio massimo di circa mille euro all'anno". Lo sottolinea il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione bilancio.

"Un provvedimento perfettamente in linea con le nostre proposte, che semplifica e razionalizza il prelievo fiscale con benefici evidenti per il ceto medio, ovvero per i redditi tra 28 e 50 mila euro - prosegue il senatore azzurro -. È un primo passo, molto importante, ma noi puntiamo anche a obiettivi più ambiziosi, da sempre nel nostro programma, come ridurre ancora gli scaglioni a due soltanto e tagliare di 10 punti l'attuale aliquota massima del 43% stabilendo un tetto di prelievo pari al 33". (ANSA).