Export: Unioncamere, cresce anche nei settori più innovativi

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Occorre ripensare e allargare il concetto di Made in Italy. La crescita dell'export è stata molto significativa anche nei settori più innovativi: dal farmaceutico ai chimici, dall'ottica all'Ict, con percentuali che vanno dal 30 al 70%". Così il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "L'export dei beni intermedi è cresciuto del 37,8% nel 2022, più di quello dei beni di consumo", ha sottolineato, spiegando che "i primi 50 prodotti che esportiamo nel mondo valgono il 29% del nostro export. Per la Germania, la Francia e il Giappone valgono molto di più. Questo significa che le nostre esportazioni riguardano produzioni di settori diversi, il che rende la nostra economia straordinariamente flessibile e resiliente". "L'export - ha evidenziato Tripoli - è la chiave per l'irrobustimento aziendale, chi lo fa investe di più in tecnologia, capitale umano, innovazione, qualità della produzione e capacità di certificazione". Più i generale le esportazioni italiane negli ultimi anni sono cresciute "in modo consistente, tanto in volumi quanto in valori medi unitari, più di Germania e Francia", ha detto Tripoli. (ANSA).