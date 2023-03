Circonvallazione: sindacati, coinvolgere Inail e Uopsal

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - Cgil Cisl Uil guardano con attenzione all'istituzione, oggi, all'Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro. "Il bypass ferroviario avrà un impatto importante in termini di occupazione. È fondamentale che ci siano le garanzie massime di tutela della salute e della sicurezza di quanti opereranno su quel cantiere. Per questa ragione guardiamo con interesse alla costituzione di un comitato tecnico scientifico all'interno dell'Osservatorio e chiediamo che all'interno di questo organismo, che dovrà avere ruolo di monitoraggio e garanzia del rispetto anche delle norme sul lavoro, si preveda fin da subito la presenza dei rappresentanti del Servizio Lavoro, di Uopsal e dell'Inail, come soggetti scientificamente qualificati ed esperti in materia". Lo sostengono in una nota unitaria Manuela Faggioni, Katia Negri e Alan Tancredi referenti per salute e sicurezza di Cgil Cisl Uil, commentando la formale istituzione del comitato. "E' positiva la scelta di attivare un canale costante di informazione con i cittadini come annunciato oggi. Crediamo però che questa logica improntata alla trasparenza debba riguardare anche la comunicazione con le organizzazioni sindacali di categoria che rappresentano i lavoratori edili. In tal senso chiediamo che si attivi fin da subito un canale formale e continuo tra il Comitato tecnico scientifico e i sindacati per un confronto costante sull'andamento del cantiere, sulle questioni ambientali e del lavoro e su ogni eventuale criticità che potrà emergere".

