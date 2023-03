Cantieri autostrade: ipotesi rimborsi autotrasporto Liguria

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - "Stiamo ragionando su un riconoscimento economico per risarcire la categoria degli autotrasportatori interessata dai cantieri autostradali in Liguria, una dotazione che deve mettere a disposizione Autostrade per l'Italia. Lo stiamo valutando con il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e l'Autorità portuale". Lo annuncia l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale del consigliere Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno). "Spero nelle prossime settimane di portare qualche risultato positivo sotto questo profilo", aggiunge. (ANSA).