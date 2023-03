Bcc: Gatti, quote di mercato credito in aumento

(ANSA) - BARI, 07 MAR - "Il credito cooperativo negli ultimi cinque anni ha dimostrato il suo radicamento nelle comunità e ha confermato la capacità di svolgere una funzione anticiclica: quando cresce l'incertezza le nostre banche erogano più credito, soprattutto a famiglie e imprese". Lo ha detto il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, a margine della presentazione del libro "Too useful to fail" organizzata questa mattina a Bari. "Tutte le quote di mercato riferite ai settori a più alta intensità di lavoro sono cresciute - ha aggiunto - per esempio nella filiera del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura. Le nostre quote di mercato del credito in questi settori sono aumentate fra il 22 e il 24%". Gatti precisa che "mentre cresceva la quota di mercato diminuiva la rischiosità, quindi non c'è una correlazione fra aumento della quantità di credito erogato e aumento delle sofferenze". Negli ultimi cinque anni le Bcc "hanno accresciuto la propria solidità patrimoniale", ha evidenziato Gatti. (ANSA).