Bcc: Dell'Erba (Federcasse), banche in ottimo stato di forma

(ANSA) - BARI, 07 MAR - "Lo stato di salute delle banche cooperative italiane è ottimo: hanno approcciato e superato la fase della pandemia in modo brillante". Lo ha detto il presidente di Federcasse e della Federazione Puglia e Basilicata delle Bcc, Augusto Dell'Erba, a margine della presentazione del libro "Too useful to fail" organizzata questa mattina a Bari.

"La costituzione dei gruppi è consolidata - ha aggiunto - gli indici di solidità e solvibilità sono molto buoni". Rispondendo alle domande sul blocco della cessione del credito legata al Superbonus, Dell'Erba ha precisato che "diamo una mano alle imprese per definizione. L'efficienza del Superbonus dipende dalle norme che saranno varate e dalla posizione che il governo assumerà su questo tema. Siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo fatto fino all'ultimo momento".

Dell'Erba ha poi sottolineato che "siamo storicamente le banche che hanno combattuto l'usura perché il fenomeno si combatte rendendo agevole l'accesso al credito". "Se il bisogno di credito viene soddisfatto nei canali ordinari si contrasta in modo naturale l'usura - ha concluso - Se invece si rende difficile l'accesso al credito si sviluppano forme di credito parallele". (ANSA).