8 marzo: Confartigianato, 97mila imprese venete al femminile

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - "Le imprenditrici e in generale le donne venete ed italiane fanno ogni giorno i conti con la carenza di politiche a favore dell'occupazione femminile e con un welfare che non aiuta a conciliare il lavoro con la cura della famiglia". Ad affermarlo la Presidente di Donne Impresa Confartigianato Veneto Barbara Barbon che dice "basta con gli interventi-spot: il futuro del nostro Paese dipende anche da quanto e come investiremo, con misure strutturali e stabili, per favorire la piena e duratura partecipazione delle donne al mercato del lavoro".

Per Barbon, "anche grazie al Pnrr abbiamo una 'occasione imperdibile. Perché sostenere le donne contribuisce a valorizza una parte qualificata del capitale umano. Le donne indipendenti sono maggiormente istruite: sono laureate quattro imprenditrici e lavoratrici autonome su dieci (41,1%) e la quota è quasi il doppio del 21,4% degli uomini. Senza dimenticare che migliorare le condizioni lavorative delle donne sostenendo la natalità è fondamentale anche per contrastare gli effetti di un inverno demografico che stiamo vivendo da anni".

Quanto al Veneto, secondo Confartigianato sono circa 97mila le imprese femminili della regione, pari al 20,5% del totale delle imprese attive a fine 2022. Sebbene la regione si tra le prime per numero assoluto di imprese femminili attive, il tasso di femminilizzazione è tra i più bassi. Guardando però alle sole imprenditrici artigiane il Veneto è al secondo posto, dietro alla Lombardia (65.381), per numero di donne che ricoprono cariche imprenditoriali nelle imprese artigiane. Sono 36.098 (-0,8% rispetto al 2021, registrando quindi una contrazione più contenuta rispetto al totale imprenditori artigiani (-1,8%).

"Sono consapevole che 'battiamo' sempre sullo stesso argomento - prosegue Barbon - ma il nostro Paese deve attivare strumenti di conciliazione ma non sembra esserci la giusta attenzione". (ANSA).