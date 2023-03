8 marzo: a Agnese Pini premio Athena Confartigianato Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - Agnese Pini, prima direttrice de La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, è stata insignita del "Premio Athena" di Confartigianato Imprese Firenze, giunto alla seconda edizione. Oggi la consegna del riconoscimento da parte di una delegazione di Confartigianato Imprese Firenze composta dal presidente Alessandro Sorani, dal segretario generale Jacopo Ferretti, da Costanza Masini, presidente di Donne Impresa Confartigianato Firenze, e da Paolo Penko, l'artigiano orafo che ha realizzato il premio che ritrae una donna proiettata verso il futuro.

Per Sorani "Agnese è una donna distintasi nel giornalismo.

L'informazione ha un ruolo decisivo nella questione di genere e nell'affermazione della parità. Anche di questo, se non se ne parla, non esiste. E noi continuiamo a parlarne". "L'augurio - sottolinea Masini - è che non servirà più dare un premio a una donna che si è distinta ma è ancora importante farlo". (ANSA).