Turismo: Confesercenti E-R, manca personale, servizi a rischio

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Preoccupazione da parte di Assohotel-Confesercenti dell'Emilia-Romagna per la carenza di personale in vista della prossima stagione estiva in cui, osserva l'associazione, è atteso "un aumento dei flussi turistici dall'Italia e dall'estero, dopo la forte ripresa del 2022". Un dato positivo, viene evidenziato, che rischia però di "scontrarsi con la mancanza di reperimento del personale: per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti, periodi di picco della domanda, è possibile stimare una carenza di almeno 10 mila lavoratori nelle imprese alberghiere del nostro territorio". A giudizio della Assohotel-Confesercenti regionale, quella che si sta delineando è "una situazione paradossale: da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall'altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti".

In particolare i profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l'81,5% professioni qualificate, l'1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate: queste ultime figure - viene evidenziato - sono quelle di più difficile reperimento, in particolare facchini, camerieri semplici, lavapiatti e addetti alle pulizie. Quanto alle retribuzioni, viene sottolineato, "per un cameriere semplice si parte da 1560 euro lordi al mese, per capo cuoco o capo barista si parte sopra i 1.740 euro mensili, lo stesso per un primo portiere". Inoltre, argomenta ancora l'associazione, per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività.

"E' una situazione assurda - spiega Fabrizio Albertini presidente di Assohotel Confercenti Emilia-Romagna - prevediamo un aumento dei flussi turistici ma non saremo in grado di fornire servizi adeguati. Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti. Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. E poi pensare a normative speciali per garantire una 'staffetta' tra i lavoratori nelle attività stagionali. E' opportuno aprire al più presto un tavolo di lavoro, come richiesto da Confesercenti nazionale". (ANSA).