Saldi: Confartigianato Firenze, acquisti si ma solo utili

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Saldi all'insegna della moderazione: acquisti sì ma sempre ponderati e utili e, soprattutto, acquisti in negozio, dove c'è una maggior garanzia di affidabilità. Così, in una nota, di Confartigianato Firenze, che traccia il bilancio degli ultimi saldi.

"I saldi erano partiti al meglio", è il riscontro del vicepresidente di Confartigianato Firenze Paolo Gori, che poi spiega: "Gennaio è stato molto buono, con numeri perfino superiori rispetto al 2022, mentre febbraio è stato più tiepido.

Registriamo un 10% in più circa a gennaio e una flessione all'incirca pari nel mese successivo. In generale, l'acquisto compulsivo è un ricordo". Gli acquisti hanno interessato tutta la linea. (ANSA).