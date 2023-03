Pnrr:Confesercenti,dare risorse a progetti che creano lavoro

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Fin dall'inizio della presentazione del Pnrr abbiamo segnalato la necessità che 'l'urgenza' non determinasse esclusiva attenzione per i grandi progetti.

Segnaliamo a tale proposito l'esigenza di garantire risorse per progetti destinati ad occupazione e lavoro, e rigenerazione urbana". E' quanto ha sottolineato il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni audito dalla commissione Bilancio del Senato in merito all'attuazione del Pnrr.

Bussoni ha detto che Confesercenti condivide gli strumenti che possano migliorare l'efficienza gestionale di un Programma di intervento "così ampio e complesso che, soprattutto, deve essere attuato in tempi brevi se rapportati a quelli medi del nostro Pese in termini di realizzazione di investimenti o gestione delle risorse comunitarie". A suo parere "passare dal dire al fare richiede quindi di accelerare la macchina amministrativa".

"La vera sfida - ha aggiunto - è la capacità della macchina amministrativa di scaricare a terra il potenziale del Piano che si esprime nella efficace programmazione e gestione delle misure in grado di moltiplicarne gli effetti sostanziali, garantiti da una governance efficace che sovraintenda all'attuazione del Piano e al suo monitoraggio. Una governance che dovrà, da un lato, essere agile e snella per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione in linea con la stringente tempistica di rendicontazione richiesta dalla Commissione Europea e, dall'altro, garantire il coinvolgimento dei diversi livelli di governo interessati nel processo di attuazione del Pnrr così come delle parti sociali".

Confesercenti ritiene inoltre che per garantire un reale supporto alle imprese, per gli imprenditori in difficoltà che aderiscono al Pnrr in maniera tempestiva, potrebbero essere integrati e ampliati gli incentivi e le agevolazioni già previsti. Tra le possibili misure cita agevolazioni fiscali, l'introduzione di finanza dedicata e regimi agevolativi in tema di cuneo fiscale. (ANSA).