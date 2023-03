Mutui:Abi,pronti a sostenere debitori ma Ue sia flessibile (2)

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il dg dell'Abi ha ricordato così i diversi strumenti a disposizione nel nostro paese: "la cosiddetta portabilità dei mutui, cioe' la possibilità di surroga del mutuo senza costi per il mutuatario che può quindi cambiare banca e tipologia di mutuo senza oneri aggiuntivi, il fondo di solidarietà prima casa (cosiddetto fondo Gasparrini) che permette di sospendere il pagamento della rata del mutuo fino a 18 mesi in caso di eventi quali perdita posto di lavoro, cassa integrazione. Infine la legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto l'obbligatorietà per la banca di convertire il mutuo da variabile a fisso in caso di richiesta del proprio cliente".

Inoltre - ha concluso - "le banche possono sospendere e rinegoziare/allungare i mutui sulla base di rapporti bilaterali entro gli stringenti limiti delle regole europee di vigilanza".

