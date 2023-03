Minacce e insulti su muri pizzeria, solidarietà Confcommercio

(ANSA) - CESENA, 06 MAR - "Le scritte incivili e minacciose incise nei muri del ristorante pizzeria 'La Meridiana' in via Salvador Allende a Macerone", nel Cesenate, "sono uno sfregio per la nostra comunità e un segnale preoccupante sul versante della sicurezza". Lo affermano la Confcommercio e la Fipe Confcommercio di Cesena che esprimono la piena solidarietà al proprio associato e si augurano "che sia solo il frutto isolato dell'idiozia umana". L'episodio risale a sabato mattina scorsa, quando il titolare del locale all'apertura ha trovato scritte, con insulti e minacce, sui muri vergate con una bomboletta spray di colore verde. Un raid vandalico le cui cause restano al momento ignote.

Il proprietario del locale "è un imprenditore molto apprezzato, una persona stimata, che ha scelto di tornare a condurre il ristorante di famiglia molto identitario a Macerone - affermano i presidenti Augusto Patrignani e Angelo Malossi -.

Anche per questo le assurde, gravissime scritte nei muri del ristorante sono un insulto alla decenza, un atto di teppismo che tutta la comunità, a partire da quella di Macerone, deve condannare risolutamente, non sottovalutandoli". "Il nostro auspicio - concludono - è anche quello di una risposta corale dei clienti che riempiano il locale, come segno, riteniamo gradito non solo sotto l'aspetto economico, di concreto, affettuoso incoraggiamento". (ANSA).