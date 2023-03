Made in Italy: Ice, export rappresenta 32% del Pil

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - L'export delle imprese italiane "rappresenta il 32% del Prodotto interno lordo dell'Italia", Lo a detto il presidente dell'Ice Matteo Zoppas in audizione in commissione attività produttive alla Camera, nel corso di un'indagine conoscitiva sul Made in Italy. Le esportazioni dell'Italia nel 2022 sono state di 625 miliardi con un aumento in valore del 20% sul 2021, e di appena lo 0,1% in volume e sono state trainate soprattutto dall'esportazione di beni non durevoli e beni intermedi, ha riferito Zoppas. Nello stesso periodo L'Import è stato di 656 miliardi con un aumento del 36,5% determinato soprattutto dai maggiori acquisti energetici.

Le imprese italiane che esportano sono circa 112.000. (ANSA).