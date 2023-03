La Lombardia al quinto posto nel Welfare Italia Index

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - La Lombardia perde una posizione rispetto al 2021 e scivola al quinto posto tra le regioni italiane nel Welfare Italia Index 2022, la classifica che misura misura l'efficacia del sistema di welfare, predisposta da Welfare Italia, think tank di Unipol e di The European House - Ambrosetti.

La Lombardia si colloca al primo posto in Italia per spesa previdenziale media della popolazione over 65 (1.481 euro contro un dato nazionale di 1.115 euro), contributo medio in forme pensionistiche integrative (3.150 euro) e numero di alloggi popolari mentre è all'ultimo posto per quanto riguarda le spese dedicate ai beneficiari di sussidio di disoccupazione Naspi e al 15° per la spesa in reddito e pensione di cittadinanza sulla popolazione regionale.

Con riferimento agli indicatori strutturali, la regione è nei primi dieci in tutti i parametri tranne per l'indicatore relativo ai posti asilo nido autorizzati, dove è solo undicesima. In particolare, è tra le migliori cinque regioni per minor tasso di dispersione scolastica regionale (5°), numero di pensionati ogni 100 abitanti (5°), incidenza della povertà relativa familiare (4°) e per lo stato di salute della popolazione (4°). (ANSA).