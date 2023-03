Istat: dopo rimbalzo pandemia, export-import stagnante

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Al netto dell'effetto inflazione, nel 2022 "l'andamento dell'interscambio commerciale italiano è risultato sostanzialmente stagnante". Lo ha detto Fabio Massimo Rapiti, direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche dell'Istat durante l'audizione in commissione attività produttive della Camera. "Dopo il rimbalzo post pandemia del 2021 (+10,6 e +4,6% l'import dall'area Ue ed extra Ue; +9,7 e +7,9% l'export), nel 2022 i volumi di export hanno segnato variazioni vicine allo zero (-0,2 e +0,5% rispettivamente all'interno e al di fuori dell'Ue), mentre le importazioni incrementi molto contenuti (+1,4 e +0,4%) "Gli incrementi più ampi delle esportazioni si sono registrati, nei confronti degli Stati Uniti, con un raddoppio del tasso di crescita rispetto all'anno precedente (+33,0% tra gennaio e novembre, contro il +16,3% del 2021). Assai meno dinamico, invece, l'andamento dell'export in valore verso la Cina (aumentato solo del 3,7%), in contrazione quello con la Russia (-23,4% tra gennaio e novembre) nei confronti della quale hanno inciso le sanzioni commerciali in risposta all'invasione dell'Ucraina. Molto pesante, la caduta dei volumi esportati verso Cina (-11,5%) e Russia (-32,4%). Positiva e ampia, al contrario, la variazione delle quantità di beni destinati agli Stati Uniti (+7,9%)". Ha evidenziato Rapiti (ANSA).