Istat: crescita a due cifre per export alimentare e tessile

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Nel 2022 è proseguita l'espansione delle esportazioni nei settori tradizionali del Made in Italy: alimentare, tessile e abbigliamento. L'alimentare, è costantemente in crescita negli ultimi tre anni (+19,6% la variazione in valore nel 2022, dopo il +12,5 del 2021 e il +4,1% del 2020), Confermato anche l'incremento dell'export per l'abbigliamento (+16,4%, dopo +17,5% nel 2021) e per il tessile (+18,1%, dopo +18,3%). Lo ha evidenziato Fabio Massimo Rapiti, direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche dell'Istat durante un'audizione in commissione attività produttive. Le vendite nel settore degli autoveicoli hanno invece evidenziato una decelerazione (+9,5, dopo il +15,0% del 2021) così come quello dei mobili (+13,4, dopo il +21,8%), del comparto della pelle (16,9%, da 20,6%) nonché dei macchinari (10,3%, da 15,6%).

Tra i comparti che hanno registrato incrementi delle vendite all'estero in volume nel 2022, spiccano le performance dei settori degli altri mezzi di trasporto (+17,9%), della pelle (+7%), della farmaceutica (+5,1%) e del tessile (+2,2%). Per contro, i settori del legno (-7,8%), della gomma e plastica (-7,0%), dei macchinari (-4,7%) e della chimica (-4,6%) registrano nello stesso anno le contrazioni più accentuate.

Nel complesso, diversi comparti mostrano nella media del 2022 volumi superiori a quelli osservati nel 2019, cioè pre-pandemia: questo vale in particolare per il settore degli altri mezzi di trasporto (+24,9%), degli alimentari (+12,2%) e dell'elettronica (+11,1%), ma anche per il settore dei mobili (+3,8%), della chimica e della farmaceutica (rispettivamente +1,4 e +1,1%). Tra i settori con volumi ancora inferiori a quelli del 2019 si trovano, invece, l'abbigliamento (-11,1%), gomma e plastica (-11,0%), i macchinari (-10,2%), gli autoveicoli (-7,3%) e, tra i comparti più tradizionalmente legati al Made in Italy, il tessile (-6,3%) e il comparto della pelle (-4,3%). (ANSA).