Fisco: De Poli, detrarre spese per baby sitter e badanti

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Sostengo l'iniziativa delle Acli per le detraibilità delle spese per l'assistenza alla persona.

In Parlamento, questa settimana, porrò la questione all'attenzione del Governo con un'interrogazione parlamentare indirizza al Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a cui chiederò di equiparare la spesa per badante, colf e babysitter a una spesa medica, per aiutare le famiglie, soprattutto quelle più bisognose, e di contrastare il lavoro nero". Lo rende noto il Senatore UDC Antonio De Poli che annuncia la propria adesione alla petizione lanciata on line dalle Acli.

"Come sappiamo, con gli aumenti e il caro-vita, il costo delle badanti è aumentato di 2.750 euro in più all'anno; mentre quello di una babysitter, ad esempio, è cresciuto di 1740 euro in un anno. Ad oggi è concessa solo la deducibilità dei contributi INPS e la detraibilità al 19% dell'importo massimo di 2.100 euro. Sono costi significativi che, in questo periodo importante di crisi socio-economica, rischiano di diventare proibitivi e di ripercuotersi sulla vita dei soggetti più deboli della nostra popolazione come anziani, non autosufficienti e bambini. Al Governo chiediamo di sostenere e aiutare le famiglie", conclude De Poli. (ANSA).