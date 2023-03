Fisco: Damiani, bene 3 aliquote Irpef, direzione auspicata da FI

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Le dichiarazioni del viceministro dell'Economia, Leo, sulla riduzione a tre delle aliquote Irpef vanno esattamente nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia". Così il senatore Dario Damiani, capogruppo di FI nella commissione Bilancio commenta l'ipotesi di lavoro.

"Il governo intende procedere non solo a una riduzione delle aliquote ma anche alla revisione complessiva delle tax expenditures - ha aggiunto - rivedendo detrazioni e deduzioni.

Una riforma organica del sistema è proprio ciò che chiediamo da sempre, per noi non è mai stato solo uno slogan da campagna elettorale. Bene dunque che si lavori da subito in questa direzione, attraverso provvedimenti in linea con le proposte di Forza Italia, a tutto vantaggio delle famiglie e del ceto medio". (ANSA).