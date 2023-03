Confindustria: Bongiovanni a capo piccola industria Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 06 MAR - Sebastiano Bongiovanni è il nuovo presidente Regionale della Piccola Industria di Confindustria Sicilia. È stato eletto stamattina a Palermo, nella sede di Confindustria Sicilia, nell'ambito del comitato regionale della Piccola Industria. Prende il posto di Salvatore Gangi.

Bongiovanni, 59 anni, siracusano, alla guida dell'impresa TES srl, vanta una robustissima esperienza nell'ambito della formazione, della comunicazione e delle nuove tecnologie (fu proprio Bongiovanni nel '95 a realizzare uno tra i primi nodi di accesso internet in Sicilia), dice Confindustria. Dal '96 nel sistema Confindustria, iscritto a Confindustria Siracusa di cui fino ad oggi è stato presidente del Comitato Provinciale della Piccola Industria.

"Un territorio carente di infrastrutture non è attrattivo. Il gap tra Nord e Sud: in un momento storico come questo le piccole imprese siciliane non chiedono privilegi o scorciatoie, chiedono pari dignità a trattamento - sostiene Bongiovanni - . Per ridurre le distanze geografiche e infrastrutturali occorre un'azione vigorosa di potenziamento infrastrutturale. Un caso su tutti, il Ponte sullo Stretto. Occorre in Sicilia la piena attuazione del Pnrr per le misure destinate al Mezzogiorno, occorre la riqualificazione della pubblica amministrazione che porti all'obiettivo dello snellimento della burocrazia, occorre una task force per attrarre gli investimenti nazionali ed esteri". (ANSA).