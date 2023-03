Cna Piemonte, è morto il presidente Bruno Scanferla

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - E' morto, a 68 anni, domenica 5 marzo, l'imprenditore Bruno Scanferla, proprietario dell'omonima azienda ad Avigliana, specializzata nella progettazione e costruzione di stampi progressivi, nello stampaggio a freddo di particolari tecnici e di sicurezza per produzioni medie e grandi. Era presidente di Cna Piemonteda luglio 2021 e vicepresidente nazionale di Cna Industria. "Del nostro presidente ci resta indelebile il suo tratto caratteriale estroverso, gioviale, sempre disponibile ad aiutare e a immedesimarsi nelle difficoltà e nei problemi dei colleghi, soprattutto di quelli più giovani, alle prime armi, perché rispecchiavano il suo lungo percorso professionale e le incessanti trasformazioni che aveva dovuto affrontare per poter restare sul mercato" commenta il segretario della Cna Piemonte, Delio Zanzottera.

Nato l'11 gennaio 1955 ad Arborea, in provincia di Oristano, ma origini venete, Bruno Scanferla, arriva in Piemonte con la famiglia quando aveva solo 4 anni: prima a Grugliasco, poi ad Avigliana. Inizia a lavorare a 14 anni come dipendente in un'''impresa di impianti termici idro-sanitari. Quindi l'ingresso nel mondo degli stampi, dove lavora da operaio per 12 anni. A 26 anni realizza il suo sogno: diventa imprenditore, producendo stampi e attrezzature meccaniche. A gennaio del 1981 vede la luce ad Avigliana, in un garage, la sua ditta individuale, la Bruno Scanferla che oggi conta 30 dipendenti.

All'inizio degli anni '90 Scanferla si avvicina al mondo Cna, dove ricopre diversi ruoli. (ANSA).